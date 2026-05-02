Adunata alpini parcheggi e soluzioni alternative per i residenti

La Direzione Mobilità urbana del Comune di Genova ha comunicato ai residenti le nuove disposizioni riguardanti i parcheggi in occasione dell’Adunata alpini. Sono state individuate soluzioni alternative e aree dedicate per gestire l’afflusso di visitatori, con l’obiettivo di ridurre i disagi per chi vive nella zona. Le indicazioni sono state inviate direttamente alle abitazioni per informare i cittadini sulle modalità di parcheggio e sulle alternative disponibili durante l’evento.

La Direzione Mobilità urbana del Comune di Genova ha individuato e comunicato a domicilio ai circa 7.000 residenti delle zone del centro e piazza della Vittoria-Brignole le soluzioni alternative per la sosta, durante lo svolgimento della 97esima Adunata Nazionale Alpini, dall'8 al 10 maggio a.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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In vista della 97esima Adunata Nazionale Alpini, in programma dall’8 al 10 maggio a Genova, il Comune ha definito un piano straordinario per la sosta, pensato soprattutto per i circa 7mila residenti delle aree del centro città e della zona compresa tra Brignole - facebook.com facebook