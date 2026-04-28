Adunata Alpini e mercati annullati | la protesta degli ambulanti a Tursi applausi e consiglio sospeso

A Tursi, durante il consiglio comunale, sono scoppiate proteste degli ambulanti presenti, che hanno interrotto la seduta poco dopo le 15. La capogruppo della Lega, ex assessora al Commercio, ha segnalato la presenza di una numerosa rappresentanza di ambulanti sugli spalti. Nel frattempo, l’annullamento dell’adunata degli Alpini e dei mercati ha attirato l’attenzione, mentre nel pubblico sono scoppiati applausi e la seduta è stata temporaneamente sospesa.

Applausi, proteste e consiglio comunale sospeso: l'interruzione è arrivata poco dopo l'appello delle 15, quando la capogruppo della Lega Paola Bordilli - ex assessora al Commercio - ha preso la parola segnalando la presenza, sugli spalti, di una folta rappresentanza di ambulanti. Al centro della.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Adunata Alpini, annullati due mercati rionali in città: la protesta di AnvaContinuano le proteste relative ai provvedimenti per la 97esima Adunata Nazionale degli Alpini in previsione dall'8 al 10 maggio, con 400mila... Adunata Alpini e scuole chiuse, anche Usb protesta: "Città off limits per chi la abita, ma aperta ai militari"Genova si prepara a ospitare la 97esima Adunata Nazionale degli Alpini in previsione dall'8 al 10 maggio, con 400mila presenze attese in città. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Adunata Nazionale Alpini, la chiusura dei mercati di Terralba e Tortosa necessaria per la sicurezza; Adunata Alpini 2026 a Genova. La guida: programma, mappa, blocco traffico e chiusure; Adunata Alpini: mercati chiusi e smart working per ridurre i disagi; Mercati di Terralba e Tortosa chiusi per l’adunata degli alpini, il Comune replica: Scelta necessaria per la sicurezza -. Mercati sospesi a Genova per gli Alpini, gli ambulanti a Tursi: Il lavoro non si toccaProtesta in consiglio comunale da parte degli ambulanti dei mercati settimanali di Genova Marassi e San Fruttuoso dopo la decisione di sospendere i mercati nella giornata di sabato 9 maggio in concomi ... primocanale.it Mercati chiusi per gli alpini, protesta in consiglio comunaleIn occasione della seduta di consiglio comunale gli ambulanti si sono presentato in sala rossa e hanno protestato pubblicamente contro la chiusura dei mercati rionali di via Tortosa e Terralba nel wee ... genova.repubblica.it Dall’8 al 10 maggio Genova accoglie la 97ª Adunata Nazionale degli Alpini! Per vivere al meglio questi tre giorni di emozioni, scopri la mappa informativa ufficiale: aree servizi, stazioni, food truck e punti strategici… tutto a portata di mano. E con l’Adunat - facebook.com facebook Consulta la mappa informativa dell'Adunata Nazionale Alpini 2026 Genova si prepara a ospitare la 97esima Adunata Nazionale Alpini dall'8 al 10 maggio. Preparati anche tu all'arrivo degli alpini, con la mappa utile per orientarti in città già a partire dal 7 ma x.com