Il centrodestra si aggiudica la vittoria alle elezioni per la Provincia di Macerata con il candidato Alessandro Gentilucci, sindaco di Pieve Torina, che ottiene la guida dell’ente. La conferma della vittoria avviene nonostante le tensioni interne alla coalizione, che sono state evidenti durante la fase elettorale. La vittoria svela come il gruppo abbia mantenuto il controllo dell’amministrazione provinciale.

MACERATA Il centrodestra conferma la guida della Provincia di Macerata. Il nuovo presidente è il sindaco di Pieve Torina Alessandro Gentilucci. Detto del risultato delle urne, la prima osservazione politicamente non marginale è quella legata ai numeri non entusiasmanti visto che il centrodestra governa tutte le maggiori municipalità del Maceratese e, nonostante questo, Gentilucci ha ottenuto meno voti di quelli avuti da Parcaroli nel 2021, con Recanati che nel frattempo è pure passata dal centrosinistra al centrodestra e nonostante sia andato al voto un numero maggiore di amministratori. I numeri Domenica scorsa si sono recati alle urne in 595 sui 697 aventi diritto (sindaci e consiglieri comunali in carica) e la percentuale dei votanti è risultata dell’85,36%. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Provincia di Macerata, vittoria a Gentilucci: il centrodestra supera la sfida ma confermate così le tensioni interne alla coalizione

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