Sono contento e penso sia una vittoria come quella della lotta partigiana o del Referendum con pochissimo margine tra monarchia a Repubblica e non per noi ma anche per tutti quelli del Si, perché è una garanzia per tutti i cittadini e tutti saranno contenti nel lungo periodo che abbia vinto il no",. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Referendum giustizia 2026, comitato per il Sì: “Ha vinto il no”, comitato per il No: “Vittoria come quella partigiana”

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