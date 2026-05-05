addio madia

Errore nostro! Escludere Russia e Israele dai premi della Biennale non è censura Il ruolo di Silvia Salis? Accogliere i leader di sinistra a Genova e scrivere un programma Una Destra terminale e una Sinistra che rinasce? Mi permetto di dissentire da Sanchez Nel campo largo si parla di primarie, ma al voto manca un anno. Sempre che la legislatura arrivi alla fine Mattarella: “Missioni Onu ultimo strumento per la pace. Azioni dei militari trovano legittimazione nel solco della Costituzione” Ddl sfratti, il giudice deciderà entro 15 giorni dal ricorso. Possibile chiedere all’inquilino l’1% del canone per ogni giorno di ritardo nell’uscita Contro aborto, eutanasia, nozze gay e ogni cosa che odori di sinistra: vita di Marianna Madia, ora in fuga verso l’altrove Nordio vuole tagliare le intercettazioni.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Dal Pd a Renzi, il lungo addio di Madia. Altri potrebbero seguirla; L’addio di Madia al Pd allunga l’ombra di Renzi su Schlein e il campo largo; L’addio di Madia accelera la fuga dal Pd? I dilemmi di Delrio. E Picierno: Nel partito c’è disagio; Marianna Madia passa a Italia Viva: addio al Pd verso Renzi.

Dal Pd a Renzi, il lungo addio di Madia. Altri potrebbero seguirlaAGI - Un lungo addio, quello di Marianna Madia al Partito Democratico. Se ne parlava da mesi, almeno dalla fine della scorsa estate e fonti parlamentari confermano che, anche nelle chat interne al Pd, ... msn.com

Madia lascia il Pd: Non basta più, serve un polo riformista per rafforzare la coalizioneNon sono uscita con un dissenso. È stata una scelta razionale e costruita nel tempo e sulla convinzione mia personale che al centrosinistra serva qualcosa in più. Lo dice Marianna Madia al Corrier ... adnkronos.com

Fossa della Marianna Cosa comporta l’addio di Madia al Pd La centralità della “Casa riformista” di Renzi nel campo largo. Schlein è avvisata. Il progetto su Salis e l’irrequietezza di Calenda: cosa bolle in pentola x.com

Elly Schlein, avvertita in anticipo, silenzio dei dem. Picierno: «L’addio racconta un disagio che riguarda la natura del partito». Voci su altre fuoriuscite. Il 16 maggio l’iniziativa di Delrio, ci sarà anche Prodi. Renzi lavora alla Casa riformista, e a un piano A - facebook.com facebook