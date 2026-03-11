Marianna Madia verso l’addio al Pd Firma la mozione dei centristi sull’Iran e dà scacco matto a Elly

Marianna Madia sta valutando di lasciare il Partito Democratico e si sta avvicinando ai centristi, firmando la mozione riguardante l’Iran. La decisione arriva in un momento di tensioni all’interno del partito e rappresenta un passo concreto verso un cambio di alleanza politica. La sua scelta potrebbe influenzare gli equilibri interni e le alleanze nel panorama politico attuale.

Anche lei è pronta a fare le valigie dal Nazareno, dove l'aria per i riformisti è diventata irrespirabile, per approdare a lidi centristi. Dopo l'uscita dal partito dell'europarlamentare Elisabetta Gualmini per dissensi profondi con la linea massimalista della segretaria Schlein, il Pd sta per perdere un altro pezzo da 90. Marianna Madia, da mesi in rotta di collisione con la dirigenza, è in procinto di mollare il partito per approdare nelle file di Italia Viva. Da sempre contraria alle sbandate verso i 5Stelle con cui – dice – "c'è una incompatibilità di cultura politica", refrattaria alle posture da militante anni '70 della segretaria, è pronta allo strappo.