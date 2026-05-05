Uno dei protagonisti della scena politica degli ultimi decenni ha scelto di terminare la propria vita, accompagnato dai familiari nella propria abitazione in Belgio. Dopo aver deciso di ricorrere all’eutanasia, consentita dalla legge locale, si è spento questa mattina. La sua decisione è stata presa dopo un percorso di riflessione, in modo sereno e consapevole. La sua figura è stata legata al ruolo di segretario di un partito di rilievo nazionale.

Una decisione maturata nel tempo, affrontata con lucidità e circondato dagli affetti più cari. Questa mattina Olivier Dupuis, già segretario del Partito Radicale, è morto nella sua casa in Belgio dopo aver ottenuto l’ eutanasia, consentita dalla normativa del Paese. La notizia è stata diffusa dall’Associazione Luca Coscioni, mentre amici e compagni di lunga militanza, tra cui Marco Cappato e Marco Perduca, ne hanno ricordato il percorso umano e politico. Dupuis, protagonista della stagione radicale fin dagli anni ’80, aveva fatto della disobbedienza civile e della nonviolenza strumenti centrali della sua azione politica. Arrestato in Belgio per aver rifiutato la leva militare, aveva sostenuto un antimilitarismo legato all’idea di una difesa europea comune, anticipando temi oggi ancora al centro del dibattito.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Addio allo storico esponente politico: ha scelto il fine vita

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