Carlo Monguzzi è morto | addio allo storico politico e ambientalista milanese

È morto Carlo Monguzzi, noto politico e ambientalista di Milano. Durante la sua carriera si è dedicato a diverse battaglie all’interno del Comune, partecipando attivamente alla vita politica e alle iniziative pubbliche. La sua attività si è concentrata su temi legati all’ambiente e all’impegno civico, lasciando un segno nel panorama locale. La sua scomparsa è stata annunciata nelle ultime ore, suscitando cordoglio tra le persone che lo hanno conosciuto e seguito nel corso degli anni.

Milano, 13 aprile 2026 – Una vita vissuta nel segno dell’impegno pubblico, puntando su specifiche battaglie portate avanti in Comune con grande trasporto. L’ultima quella per dedicare una strada, l'ex via Micene nella ‘sua’ San Siro, all’anarchico Pino Pinelli. Lutto nel mondo della politica milanese. Dopo una breve malattia è morto a 75 anni Carlo Monguzzi, consigliere comunale di Europa Verde e storica figura ambientalista della città di Milano. Insegnante, è stato a lungo consigliere regionale in Lombardia e assessore all'Ambiente negli anni '90, poi consigliere comunale nel capoluogo lombardo. È sempre poi stato identificato come volto storico dell'ambientalismo.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Carlo Monguzzi è morto: addio allo storico politico e ambientalista milanese Morto Salvatore Lauro: addio allo storico armatore e senatore della RepubblicaQuesta mattina Ischia si è svegliata avvolta nel dolore appena appreso della scomparsa di uno dei suoi figli più rappresentativi: è venuto a mancare... E’ morto Beppe Savoldi, addio allo storico bomber di Napoli e BolognaMondo del calcio in lutto per la morte di Beppe Savoldi: lo storico bomber di Napoli e Bologna aveva 79 anni.