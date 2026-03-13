Spano 84 anni | addio allo storico che ha unito Ravenna

È morto a 84 anni Ivano Spano, storico e sociologo originario di Ravenna. La sua scomparsa ha suscitato reazioni nel mondo accademico e nella regione Emilia-Romagna, dove era conosciuto per il suo contributo alla cultura locale. La notizia è stata diffusa recentemente, lasciando un vuoto tra coloro che avevano seguito il suo percorso professionale e umano.

La notizia della scomparsa di Ivano Spano, storico e sociologo nato a Ravenna, ha scosso il mondo accademico e emiliano-romagnolo. All'età di 84 anni, l'uomo che ha costruito la sua carriera principalmente a Padova lascia un vuoto significativo nella memoria collettiva del territorio. Il decesso è avvenuto dopo un periodo di ricovero presso l'Ira di via Beato Pellegrino, dove era stato trasferito da Mogliano Veneto. La figura di Spano non si limita alla sola dimensione accademica, ma abbraccia un percorso di attivismo e sociale radicato nelle tradizioni locali. La sua vita professionale si è svolta prevalentemente nell'Ateneo patavino come professore associato di Sociologia, pur mantenendo legami profondi con le sue origini ravennati.