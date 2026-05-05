Addio all’avvocato Paolo Coli Preparato e sempre rigoroso Sotto la toga l’immancabile papillon

È deceduto l’avvocato Paolo Coli, figura nota per la sua preparazione e rigore professionale. Spesso indossava un papillon colorato sotto la toga, un segno distintivo del suo stile. È stato un punto di riferimento nella difesa legale del Comune di Reggio di fronte alla giustizia amministrativa. Riservato e stimato, ha lavorato con dedizione per molti anni, lasciando un segno nel settore legale locale.

E’ stato il pilastro nella tutela legale del Comune di Reggio davanti alla giustizia amministrativa. Rigoroso, riservato, stimato dagli amministratori e dai colleghi per la sua professionalità, si notava per lo stile elegante con un guizzo: il papillon colorato. La città piange Paolo Coli, 66 anni, avvocato reggiano originario di Castelnovo Monti, titolare di uno studio legale in centro, in via Vittorio Veneto. Ha combattuto contro un male che lo ha portato via nella notte tra sabato e domenica. Era specializzato in diritto amministrativo: per molti anni ha prestato consulenza a favore di enti e pubbliche amministrazioni nella nostra regione. Ha affiancato il Comune durante i mandati dei sindaci Graziano Delrio, Luca Vecchi e Marco Massari, e molti altri municipi reggiani.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Addio all’avvocato Paolo Coli. Preparato e sempre rigoroso. Sotto la toga l’immancabile papillon Notizie correlate Reggio Emilia piange l'avvocato Paolo Coli, specialista in diritto amministrativo. “Grande competenza e professionalità”Reggio Emilia, 4 maggio 2026 - La città piange Paolo Coli, 66 anni, avvocato reggiano originario di Castelnovo Monti e titolare di uno studio legale... Il costume sotto la toga. L'avvocato dei mari doma l'isola di MandelaVai su Google, digiti il suo nome e alla voce Sabrina Peron la prima risposta è: Avvocato di grande esperienza nel diritto dell'informazione... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Addio all’avvocato Paolo Coli. Preparato e sempre rigoroso. Sotto la toga l’immancabile papillon; Addio all’avvocato Paolo Coli, protagonista del diritto amministrativo reggiano; Appennino reggiano, 75 giovani protagonisti del trikids triathlon; Settimana Europea dei test HIV 2026: test gratuiti e incontri formativi. Addio all’avvocato Paolo Coli, protagonista del diritto amministrativo reggianoÈ scomparso all’età di 66 anni l’avvocato Paolo Coli, figura di riferimento nel panorama del diritto amministrativo in Emilia-Romagna. Originario di ... redacon.it Morto l’avvocato Paolo Coli, amministrativista molto conosciuto a ReggioREGGIO EMILIA – Si è spento all’età di 66 anni l’avvocato Paolo Coli, amministrativista di lunga data nonché punto di riferimento in materia per gli enti reggiani, in particolare per il Comune di Regg ... reggionline.com #fulltime massa valpiana 4-1 coli (7’ st) picchianti (17’ st) sabatini (30’ st) paruzza (47’ st) #promozione #usorbetello1908 - facebook.com facebook