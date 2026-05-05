Addio al dottor Paolo Tomà | Sempre disponibile per i bimbi

E' morto il dottor Paolo Tomà, noto medico pediatra. La sua carriera si è svolta tra Roma e la Lunigiana, dove ha prestato servizio con dedizione e attenzione ai più piccoli. La sua disponibilità e professionalità sono state riconosciute nella comunità, che ricorda con affetto il suo impegno quotidiano. La scomparsa ha suscitato cordoglio tra colleghi e familiari.

C’è un filo che unisce Roma alla Lunigiana, fatto di competenza, umanità e senso del dovere. Quel filo portava il nome del dottor Paolo Tomà, già direttore del Dipartimento di diagnostica per immagini dell’Ospedale Bambino Gesù di Roma, scomparso a Genova lasciando un vuoto profondo nella comunità scientifica e nella sua terra d’origine. Un grande professionista, ma soprattutto un grande lunigianese, figlio dell’indimenticato Mario Tomà, figura storica di Tresana. "Chi lo ha conosciuto lo ricorda per la straordinaria disponibilità – ricorda il sindaco Matteo Mastrini – Nonostante gli impegni e la distanza, Paolo Tomà non ha mai fatto mancare il suo aiuto ai bambini lunigianesi: rispondeva da Roma, anche a tarda sera, senza chiedere nulla in cambio, senza badare al ceto, alla provenienza, alle possibilità economiche delle famiglie.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Addio al dottor Paolo Tomà: "Sempre disponibile per i bimbi" Notizie correlate Addio al dottor Cioppi. Fu medico ortopedicoÈ scomparso il dottor Sergio Cioppi, già aiuto primario di ortopedia all’ospedale Misericordia e Dolce di Prato. Leggi anche: Dottor Fido è arrivato in corsia: un cucciolo per i bimbi ricoverati Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Addio al dottor Paolo Tomà: Sempre disponibile per i bimbi. Addio al dottor Paolo Tomà: Sempre disponibile per i bimbiC’è un filo che unisce Roma alla Lunigiana, fatto di competenza, umanità e senso del dovere. Quel filo portava il nome del dottor Paolo Tomà, già direttore del Dipartimento di diagnostica per immagini ... lanazione.it La Lunigiana piange il dottor Paolo Tomà, il ricordo del sindaco MastriniLa Lunigiana piange il dottor Paolo Tomà, il ricordo del sindaco Mastrini ... msn.com