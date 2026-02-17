Dottor Fido è arrivato in corsia | un cucciolo per i bimbi ricoverati
Il Dottor Fido è arrivato in corsia per offrire conforto ai bambini ricoverati. Il progetto di Pet Therapy, avviato nelle Pediatrie di Pesaro e Fano, coinvolge un cucciolo che visita i piccoli pazienti, portando un sorriso e un momento di svago tra le cure mediche.
Fido entra in corsia. A fin di bene. E’ partito nelle Pediatrie di Pesaro e Fano il progetto di Pet Therapy (Interventi assistiti con gli animali) che punta a rendere l’ospedalizzazione un’esperienza meno traumatica e più vicina alla normalità. Così, un "dottore" speciale, con gli occhi languidi e il naso umido, ha fatto il suo debutto per curare i bambini ricoverati in ospedale. L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla generosità e all’impegno dell’Associazione ‘Grazie Gesù’, da sempre vicina ai temi della fragilità, e alla collaborazione della Vis Pesaro, che affiancherà l’associazione in questa esperienza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Vigili del fuoco in corsia: sorrisi e regali ai bimbi ricoverati
Il 14 gennaio, i vigili del fuoco del Comando di Monza hanno visitato i bambini ricoverati nel reparto di pediatria dell’ospedale di Desio.
Epifania in corsia per regalare un sorriso ai bambini ricoverati
L’Epifania porta con sé un momento di condivisione e solidarietà.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Dottor Fido è arrivato in corsia: un cucciolo per i bimbi ricoverati.
Pet therapy a Lecce: al «Vito Fazzi» per i piccoli pazienti è arrivato il «Dottor Scodinzola»La pet therapy entra per la prima volta nei reparti pediatrici degli ospedali salentini. Con il progetto Dottor Scodinzola in corsia, presentato martedì nell’aula conferenze della Direzione ... lagazzettadelmezzogiorno.it
SPOILER . . . . . . Dottor Lee, con poche parole hai comunicato tantissimo. Ci mancherai #MasterChefIt - facebook.com facebook