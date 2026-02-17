Il Dottor Fido è arrivato in corsia per offrire conforto ai bambini ricoverati. Il progetto di Pet Therapy, avviato nelle Pediatrie di Pesaro e Fano, coinvolge un cucciolo che visita i piccoli pazienti, portando un sorriso e un momento di svago tra le cure mediche.

Fido entra in corsia. A fin di bene. E’ partito nelle Pediatrie di Pesaro e Fano il progetto di Pet Therapy (Interventi assistiti con gli animali) che punta a rendere l’ospedalizzazione un’esperienza meno traumatica e più vicina alla normalità. Così, un "dottore" speciale, con gli occhi languidi e il naso umido, ha fatto il suo debutto per curare i bambini ricoverati in ospedale. L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla generosità e all’impegno dell’Associazione ‘Grazie Gesù’, da sempre vicina ai temi della fragilità, e alla collaborazione della Vis Pesaro, che affiancherà l’associazione in questa esperienza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Dottor Fido è arrivato in corsia: un cucciolo per i bimbi ricoverati

