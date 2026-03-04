Addio al dottor Cioppi Fu medico ortopedico

È scomparso il dottor Sergio Cioppi, già aiuto primario di ortopedia all' ospedale Misericordia e Dolce di Prato. I familiari, per sua volontà, ne danno notizia ad esequie avvenute. Nato a Pontedera il 20 giugno del 1932, è morto lo scorso 26 febbraio 2026, Sergio Cioppi si era laureato all' Università di Firenze come medico chirurgo. Assunto dall Ospedale di Prato iniziò il praticantato al pronto soccorso per poi entrare nel team del professor Piziolo dopo essersi specializzato in ortopedia e chirurgia. Inizialmente come ortopedico chirurgo di reparto per poi diventare aiuto primario. "E' stato devoto al lavoro prima come uomo poi come medico, era molto riservato però lasciava trasparire una grande educazione e gentilezza d'animo" dice il figlio Francesco.