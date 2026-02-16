Trattiene i soldi dei clienti e li investe in polizze vita | avvocato perde i beni in Cassazione

Un avvocato è stato condannato a perdere i beni in Cassazione dopo aver trattenuto i soldi dei clienti e averli investiti in polizze vita. La decisione arriva dopo una lunga battaglia legale, durante la quale si è scoperto che il professionista aveva di fatto sottratto somme ingenti ai suoi assistiti. La Corte ha confermato il sequestro di oltre 1,3 milioni di euro, ritenendo infondate le accuse di sua moglie e dello stesso legale contro questa misura.

Il legale è accusato di essersi appropriato di parte dei risarcimenti assicurativi dei suoi assistiti. Con il denaro, lui e la moglie avrebbero sottoscritto polizze per oltre un milione, ora sottoposte a sequestro. La Corte Suprema conferma il provvedimento La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile e infondato il ricorso presentato da un legale e da sua moglie contro il sequestro di beni per oltre 1 milione e 300mila euro. Secondo l'accusa, l'avvocato avrebbe truffato i propri clienti, intascato parte dei loro risarcimenti e riciclato il denaro in polizze assicurative. La vicenda giudiziaria trae origine da un decreto di sequestro emesso dal giudice per le indagini preliminari di Perugia nel novembre 2024.