soldi polizze vita e testamenti anziano raggirato dalla badante condannata una cinquantenne

Un'anziana vittima di un raggiro da parte della badante, una donna di cinquant'anni, che avrebbe dovuto prendersi cura di lui ma ha invece sottratto denaro, polizze vita e testamenti. La donna è stata condannata in tribunale. La vicenda riguarda la gestione di beni e documenti legati alla persona anziana e alle sue finanze.

Avrebbe dovuto solamente badare all’anziano, curandone le necessità quotidiane. Invece, secondo quanto attestato dal Tribunale, si sarebbe insinuata nella vita dell’uomo e, abusando del suo stato di infermità e deficienza psichica, non si sarebbe limitata a far prelevare circa 140mila euro dai conti bancari e postali dell’uomo, ma avrebbe spinto lo stesso anziano a intestare a lei e ai figli polizze vita e testamenti. Azioni che, finite sotto la lente della Procura, sono convogliate in un processo con l’accusa di circonvenzione di incapace che ha visto la badante, spezzina di 56 anni originaria di Biassa, condannata dal giudice monocratico... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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