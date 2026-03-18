Nel cimitero di Ignacio Zaragoza, vicino a Misantla in Veracruz, si trova un monumento insolito. È una statua fallica posta sulla tomba di Doña Cata, una donna scomparsa di recente. Questa scelta ha suscitato curiosità tra i visitatori, che si fermano a osservare l'originale commemorazione. La statua rappresenta l’ultima volontà della defunta, che desiderava celebrare la vita in modo particolare.

Nel piccolo cimitero di Ignacio Zaragoza, a pochi chilometri da Misantla, nello stato messicano di Veracruz, sorge un monumento che non assomiglia a nessun altro. Non è un angelo di marmo, non è una croce dorata, non è un epitaffio solenne. È una scultura fallica di 270 chilogrammi, inaugurata nell’estate del 2022 su esplicita richiesta di una donna che aveva vissuto quasi un secolo con la stessa irriverente allegria con cui aveva scelto di essere ricordata per sempre. Si chiamava Catarina Orduña Pérez, ma tutti la conoscevano come Doña Cata. Ed è lei, con la sua ultima volontà, ad aver trasformato un angolo di provincia messicana in qualcosa di assolutamente unico al mondo. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - L’ultima volontà di Doña Cata: una statua fallica sulla tomba per celebrare la vita

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