Durante i funerali di Domenico Caliendo, il feretro è stato portato fuori dalla cattedrale di Nola mentre si diffondeva la canzone

Centinaia di palloncini bianchi hanno spiccato il volo all’uscita della bara di Domenico Caliendo dalla cattedrale di Nola, al termine dei funerali del bimbo morto al Monaldi di Napoli dopo un trapianto di cuore. “L’angelo più bello” e “il nostro guerriero” le scritte su alcuni palloncini. Nella piazza antistante il duomo, affollatissima, è stata fatta risuonare la canzone “Guerriero” di Marco Mengoni. La madre è uscita in lacrime tenendo tra le mani una foto del figlio. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Funerali bimbo morto dopo il trapianto, l'uscita del feretro dalla chiesa sulle note di "Guerriero"

Trapianto a Napoli, a Nola la camera ardente del bimbo morto: il feretro accolto da applausi. Alle 15 i funeraliHome > Cronaca > Trapianto a Napoli, a Nola la camera ardente del bimbo morto: il feretro accolto da applausi.

Funerali Domenico Caliendo, la madre Patrizia canta Guerriero di Mengoni tra le lacrime all'uscita del feretroSi sono celebrati al Duomo di Nola i funerali del piccolo Domenico Caliendo, il bimbo “col cuore bruciato” morto qualche giorno fa all’ospedale...

Una raccolta di contenuti su Funerali bimbo.

Temi più discussi: Bimbo morto dopo trapianto cuore a Napoli, il legale: I funerali mercoledì a Nola; Bimbo trapiantato morto a Napoli, oggi i funerali di Domenico; Morte del piccolo Domenico, l'autopsia: Cuore sano al momento dell'espianto. Oggi i funerali; Bambino morto dopo il trapianto a Napoli, autopsia: il cuore non presenta lesioni da espianto.

Bimbo morto dopo trapianto, i funerali a Nola. L’autopsia: all’espianto il cuore era sanoLeggi su Sky TG24 l'articolo Bimbo morto dopo trapianto, i funerali a Nola. L’autopsia: all’espianto il cuore era sano ... tg24.sky.it

Funerali bimbo morto dopo il trapianto, l'uscita del feretro dalla chiesa sulle note di GuerrieroCentinaia di palloncini bianchi hanno spiccato il volo all'uscita della bara di Domenico Caliendo dalla cattedrale di Nola, al termine dei funerali del bimbo morto al Monaldi di Napoli dopo un trapian ... lanuovasardegna.it

Un gesto di vicinanza e rispetto in un momento di grande dolore per la comunità. Pasquale Mazzocchi, calciatore del Napoli e partenopeo di nascita, ha partecipato oggi ai funerali del piccolo Domenico Caliendo, il bimbo di due anni e mezzo morto tragicame facebook

L'abbraccio tra Meloni e la madre di Domenico, la premier ai funerali del bimbo del cuore "bruciato" - Il video x.com