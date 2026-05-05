"Sapete per chi mi dispiace? Mi dispiace per 'sorellaccia morte' pensava finalmente di averlo vinto ma neanche stavolta ha fatto bene i conti. Si è presa il corpo, ma l'anima gli è proprio sfuggita, in corsia di sorpasso è andata ad infilarsi dentro alla carne e alle storie di questi ragazzi di Obiettivo 3." E' il passaggio finale dell'omelia di don Marco Pozza durante i funerali di Alex Zanardi. Il sacerdote ha citato anche il medico Claudio Costa. Ci sono domande universali, antiche quanto l’uomo (Da dove vengo? Dove sto andando? Qual è il senso della vita?) che assillano le.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Addio a Zanardi, l'omelia: "Corpo preso, ma anima è sfuggita"

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Addio a Zanardi, la sua handbike nella basilica nel giorno dei funerali x.com