Addio a Stefano Turrini | il pilota milanese muore in gara durante il campionato

Durante una gara nel palermitano, un pilota di 68 anni ha perso la vita a causa di un malore improvviso. Originario di Milano e residente da tempo a Brescia, l’uomo stava partecipando alla prova inaugurale di un campionato automobilistico. La manifestazione si è conclusa con il trasferimento immediato in ospedale, dove si è constatato il decesso. La gara è stata sospesa e sono in corso le verifiche sulle cause del malore.

Una domenica di sport e passione si è trasformata in tragedia a Terrasini, in provincia di Palermo. Stefano Turrini, pilota di 68 anni originario di Milano ma residente da tempo a Rodengo Saiano (Brescia), è morto a causa di un malore improvviso mentre partecipava alla prova inaugurale del.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Moto, pilota muore a Terrasini: tragedia durante la gara del campionato di regolaritàTragedia durante la prima prova del campionato italiano regolarità gruppo 5 a Terrasini. Malore durante il pranzo a Vinitaly, muore l’imprenditore Stefano Adamo(Adnkronos) – È morto l'imprenditore pugliese Stefano Adamo mentre stava pranzando presso uno stand al padiglione 7 di Vinitaly.