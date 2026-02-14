Autoservizi Cerella | Cordoglio per una giovane vita spezzata e vicinanza all’autista coinvolto nell' incidente

L’azienda Autoservizi Cerella Srl esprime il suo dolore per la morte di Giuseppe Panichelli, che ha perso la vita sabato mattina a San Salvo, a causa di un incidente stradale. La società si stringe anche intorno all’autista coinvolto, ancora sotto shock, che si trovava alla guida al momento dello scontro. Un testimone ha riferito che l’incidente è avvenuto quando il veicolo si è scontrato con un altro mezzo in via Roma.

L’incidente stradale avvenuto sabato mattina in contrada Piana Sant’Angelo a San Salvo ha coinvolto un’autovettura e un autobus di linea della società. Un ragazzo di vent'anni è morto, un autista è ricoverato in ospedale L’autista del mezzo attualmente è ricoverato all’ospedale di Vasto: «Desideriamo manifestare solidarietà e vicinanza al nostro operatore di esercizio. A lui auguriamo una pronta e completa guarigione» aggiunge Polzella. «Nel rispetto delle attività delle autorità competenti e delle indagini in corso, Autoservizi Cerella Srl conferma la massima disponibilità a collaborare per l’accertamento della dinamica dell’incidente e di ogni ulteriore elemento utile.🔗 Leggi su Chietitoday.it

L’incidente che ha coinvolto Emanuele, dipendente Atm, ha causato una perdita tragica.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.