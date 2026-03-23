Era la ragazza che sussurrava agli asini, Laura Santino. Psicologa, andava a scuola di asinoterapia per dare vita al suo sogno: aprire un agriturismo tutto suo con tanti animali, per fare attività con le persone fragili. Un sogno che la ventiseienne bresciana non realizzerà mai: è morta ieri mattina all’ospedale di Innsbruck. Sabato scorso era stata travolta da una valanga di enormi proporzioni che si era abbattuta su un gruppo di 25 scialpinisti i n Val Ridanna, in Trentino, vicino a Vipiteno. Originaria di Vobarno e residente a Promo di Vestone, in Vallesabbia, Santino si dedicava allo scialpinismo con il marito che invece è rimasto miracolosamente illeso, e ora è sotto choc. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Laura Santino, chi era la 26enne bresciana terza vittima della valanga in Alto Adige. “Amava gli animali, aveva una sensibilità indescrivibile”

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