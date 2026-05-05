È scomparso Roberto Masieri, figura di rilievo nel settore delle pubbliche assistenze e storico dirigente di Humanitas a Scandicci. È noto per aver ideato la scritta “ambulanza” letta all’incontrario sui mezzi di soccorso. La sua attività e il suo contributo sono stati riconosciuti nel settore, lasciando un segno duraturo nel mondo delle emergenze e dei servizi di assistenza sanitaria.

SCANDICCI – È morto Roberto Masieri, storico dirigente di Humanitas di Scandicci e figura centrale nel mondo delle pubbliche assistenze. La notizia della sua scomparsa è stata diffusa dalla famiglia a esequie avvenute, suscitando cordoglio nel territorio e nel volontariato toscano e nazionale. Masieri ha rappresentato per decenni un punto di riferimento nella crescita delle associazioni di soccorso. Il suo percorso con Humanitas iniziò il 19 maggio 1971, quando entrò come volontario frequentando il corso di pronto soccorso e diventando milite nel servizio notturno delle ambulanze. Da allora il suo impegno non si è più fermato, contribuendo allo sviluppo di numerosi servizi e iniziative sociali.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Addio a Roberto Masieri, sua l’intuizione della scritta ambulanza all’incontrario sui mezzi di soccorso

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