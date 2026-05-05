Un uomo è scomparso recentemente, lasciando un segno particolare nel mondo della comunicazione visiva. Si tratta di un inventore che ha ideato una scritta al contrario, chiamata “Aznalubma”, da applicare sui mezzi di soccorso. La notizia è stata resa nota attraverso un comunicato ufficiale, e il suo contributo rimarrà nella memoria collettiva come un esempio di creatività e ironia.

Scandicci, 5 maggio 2026 – “ Aznalubma”. Potrebbe sembrare una parola da folli, in realtà è stata una delle intuizioni più geniali di Roberto Masieri, storico dirigente dell’ Humanitas di Scandicci e delle pubbliche assistenze, scomparso nei giorni scorsi e ricordato dalla storica associazione scandiccese. L’idea copiata in tutto il mondo. Masieri nell’allestire i mezzi di soccorso pensò di rovesciare la parola ambulanza, scriverla al contrario in modo che fosse facilmente leggibile dallo specchietto retrovisore dalle persone che si trovavano alle spalle un’emergenza e potessero cedere strada. E così “aznalubma“ fu; l’idea è stata copiata in tutto il mondo.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Addio a Masieri, inventò “Aznalubma”: la scritta al contrario sul ‘muso’ dei mezzi di soccorso

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