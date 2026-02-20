Ambulanza vandalizzata durante un intervento di soccorso

Durante un intervento di soccorso, un'ambulanza è stata danneggiata da alcuni vandali, disturbando il lavoro dei soccorritori. Mentre la squadra si occupava di una persona in difficoltà, un gruppo di individui ha lanciato oggetti contro il veicolo, rompendo i finestrini e danneggiando le attrezzature. L’intervento, avvenuto in una zona centrale della città, ha subito una sospensione a causa del danneggiamento. Gli agenti sono intervenuti poco dopo per fermare i responsabili. La polizia sta indagando sui responsabili di questo gesto.

Il mezzo è fuori servizio dopo il taglio degli pneumatici. La pubblica assistenza Valtidone: «Erano rischi impensabili fino a pochi anni fa. Alcuni volontari formati rinunciano ai servizi per ragioni di sicurezza personale» Un grave episodio si è verificato nelle scorse ore durante un intervento di emergenza coordinato dalla Centrale Operativa del 112. Un’ambulanza della Pubblica Assistenza Val Tidone è stata vandalizzata con il taglio degli pneumatici mentre l’equipaggio era impegnato a gestire una lite avvenuta in un contesto lavorativo. L'episodio è avvenuto al polo logistico di Castelsangiovanni.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Leggi anche: Ambulanza vandalizzata e svaligiata durante un soccorso. Il furto nella notte di Capodanno Leggi anche: Vobarno, 73enne muore durante lavori in casa: malore fatale sul tetto, intervento di soccorso vano. Palermo: [AMBULANZA DELTA SOCCORSO PER INTERVENTO] Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Ambulanza vandalizzata durante un intervento di soccorsoIl mezzo è fuori servizio dopo il taglio degli pneumatici. La pubblica assistenza Valtidone: «Erano rischi impensabili fino a pochi anni fa. Alcuni volontari formati rinunciano ai servizi per ragioni ... ilpiacenza.it Ambulanza vandalizzata e svaligiata durante un soccorso. Il furto nella notte di CapodannoHanno spaccato il vetro dell'ambulanza e rubati oggetti personali all'interno. Un furto, non il primo, che ha visto come vittime gli operatori del 118 in quel momento impegnati in un soccorso. I fatti ... romatoday.it L'opera d'arte "I GAZA" di Porta Savonarola è stata vandalizzata e imbrattata. Un gesto indegno, che purtroppo testimonia come nelle nostre città chi denuncia il genocidio viene attaccato e intimidito. Troveremo una soluzione, per dare un messaggio di sos - facebook.com facebook