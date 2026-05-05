Addio a Paolo Piccolino | il vuoto lasciato dallo ‘zio di tutti’ a Bari

È deceduto Paolo Piccolino, conosciuto come lo “zio di tutti” nel quartiere di Bari. La sua presenza si era fatta notare nel borgo, dove si occupava con dedizione della manutenzione della cappella di San Sebastiano. La sua figura era riconosciuta da molti abitanti, che lo ricordano come una presenza costante e affidabile nel quartiere. La comunità si prepara a salutare una persona che ha lasciato un segno tangibile nel suo territorio.

? Cosa scoprirai Chi era l'uomo che tutti nel borgo chiamavano zio?. Dove svolgeva la sua missione di cura per la cappella di San Sebastiano?. Come ha influenzato la vita dei ristoranti storici della città vecchia?. Perché la sua scomparsa cambia il volto sociale del quartiere?.? In Breve Lavorava presso i ristoranti storici La Pignata e Grotta Regina. Gestiva con dedizione la piccola cappella di San Sebastiano a Santa Lucia. Funzioni funebri celebrate martedì 5 maggio presso la Cattedrale di San Sabino. L'uomo aveva 78 anni e viveva nel borgo antico di Bari. Il borgo antico di Bari piange oggi la scomparsa di Paolo Piccolino, un uomo di 78 anni che per tutti i residenti rappresentava una figura familiare e rassicurante.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Addio a Paolo Piccolino: il vuoto lasciato dallo ‘zio di tutti’ a Bari Notizie correlate Addio al luminare Gensini: il vuoto lasciato in medicina e infermieristica? Cosa sapere Il professor Gian Franco Gensini è deceduto ieri presso l'ospedale di Careggi a Firenze. Leggi anche: San Pellegrino in Fiore all'alba: le FOTO di Paolo Piccolino