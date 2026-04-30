Addio al luminare Gensini | il vuoto lasciato in medicina e infermieristica

Da ameve.eu 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il professor Gian Franco Gensini è morto ieri all’ospedale di Careggi, a Firenze. Ricercatore e docente, era conosciuto nel mondo della medicina e dell’infermieristica. La sua scomparsa ha suscitato reazioni nel settore sanitario. La sua carriera si è sviluppata nel corso degli anni, lasciando un segno importante nel suo campo. La notizia è stata comunicata ufficialmente dagli enti di riferimento.

? Cosa sapere Il professor Gian Franco Gensini è deceduto ieri presso l'ospedale di Careggi a Firenze.. La scomparsa impatta la medicina e il coordinamento delle linee guida nazionali ISS.. La scomparsa del professor Gian Franco Gensini avvenuta ieri presso l’ospedale di Careggi a Firenze ha scosso il mondo accademico e sanitario, spingendo la Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche a manifestare il proprio profondo cordoglio. Il luminare, che ricopriva il ruolo di preside della Facoltà di Medicina e chirurgia dell’Università di Firenze dopo essere stato professore ordinario di cardiologia e medicina interna, lascia un vuoto rilevante nel clinico nazionale.🔗 Leggi su Ameve.eu

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Si parla di: È morto nel suo ospedale. Addio Gensini, re di Careggi. La sanità fiorentina in lutto.

addio al luminare gensiniÈ morto nel suo ospedale. Addio Gensini, re di Careggi. La sanità fiorentina in luttoAveva 80 anni, per decenni è stato il leader dell’azienda ospedaliera-universitaria. Docente di medicina interna e direttore di cardiologia, oltre 650 le sue pubblicazioni. . msn.com

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