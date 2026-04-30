Addio al luminare Gensini | il vuoto lasciato in medicina e infermieristica

Il professor Gian Franco Gensini è morto ieri all’ospedale di Careggi, a Firenze. Ricercatore e docente, era conosciuto nel mondo della medicina e dell’infermieristica. La sua scomparsa ha suscitato reazioni nel settore sanitario. La sua carriera si è sviluppata nel corso degli anni, lasciando un segno importante nel suo campo. La notizia è stata comunicata ufficialmente dagli enti di riferimento.

? Cosa sapere Il professor Gian Franco Gensini è deceduto ieri presso l'ospedale di Careggi a Firenze.. La scomparsa impatta la medicina e il coordinamento delle linee guida nazionali ISS.. La scomparsa del professor Gian Franco Gensini avvenuta ieri presso l’ospedale di Careggi a Firenze ha scosso il mondo accademico e sanitario, spingendo la Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche a manifestare il proprio profondo cordoglio. Il luminare, che ricopriva il ruolo di preside della Facoltà di Medicina e chirurgia dell’Università di Firenze dopo essere stato professore ordinario di cardiologia e medicina interna, lascia un vuoto rilevante nel clinico nazionale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Addio al luminare Gensini: il vuoto lasciato in medicina e infermieristica Notizie correlate Addio al professor Gian Franco Gensini, protagonista della cardiologia modernaAddio al professor Gian Franco Gensini, figura di riferimento a livello nazionale e internazionale nella prevenzione e cura delle malattie... E’ morto Gensini, il “re di Careggi”. Fu preside di MedicinaFirenze, 29 aprile 2026 – E’ morto all’età di 81 anni (li avrebbe compiuti fra un mese) Gian Franco Gensini, per anni considerato “il re di Careggi”. Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: È morto nel suo ospedale. Addio Gensini, re di Careggi. La sanità fiorentina in lutto. È morto nel suo ospedale. Addio Gensini, re di Careggi. La sanità fiorentina in luttoAveva 80 anni, per decenni è stato il leader dell’azienda ospedaliera-universitaria. Docente di medicina interna e direttore di cardiologia, oltre 650 le sue pubblicazioni. . msn.com Omceo Firenze: Addio Gensini, maestro per tante generazioni di professionistiCon la scomparsa di Gian Franco Gensini perdiamo un maestro, un riferimento autorevole e una figura che ha segnato profondamente la comunità medica. quotidianosanita.it