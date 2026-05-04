San Pellegrino in Fiore all' alba | le FOTO di Paolo Piccolino
Sabato 2 maggio, all’alba, un fotografo ha scattato diverse immagini a San Pellegrino in Fiore. Le fotografie mostrano i primi raggi di sole che illuminano i fiori e le strade del paese. L’autore, proveniente da Gallese, ha documentato il paesaggio in questa fase mattutina, catturando dettagli della manifestazione in corso. Le immagini sono state condivise sui social network, accompagnate da un commento sulla giornata.
San Pellegrino in Fiore 2026, le mie foto di sabato 2 maggio all'alba.Paolo Piccolino da Gallese FOTO Alba su San Pellegrino in Fiore 2026.🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Notizie correlate
Leggi anche: San Pellegrino in Fiore 2026: "Puntiamo a superare le 90mila presenze, Viterbo è sold out" | FOTO
"A San Pellegrino in Fiore 2026 c'è tutto il cuore di Viterbo: dalla rosa al medioevo" | VIDEO e FOTOSan Pellegrino in Fiore torna a riempire di colori il quartiere medievale di Viterbo dall'1 al 3 maggio.
Una raccolta di contenuti
Temi più discussi: Al via San Pellegrino in Fiore. Da venerdì 1° a domenica 3 maggio; San Pellegrino in Fiore, tutti i segreti: Dal viale sospeso alla torre alta dieci metri | FOTO; San Pellegrino in Fiore, anteprima da record: Viterbo già invasa dai turisti; San Pellegrino in Fiore, Viterbo si accende di colori: L’edizione della comunità.
San Pellegrino in fiore deve essere sempre più della cittàSan Pellegrino in fiore deve essere sempre più della città. Viterbo - L’assessora Katia Scardozzi ieri alla chiusura della manifestazione - FOTO E VIDEO ... tusciaweb.eu
San Pellegrino in fiore fa subito il pienoneTanta gente ieri a Viterbo per San Pellegrino in fiore, la manifestazione che per tre giorni (fino a domani) anima il quartiere medievale di addobbi floreali, colori e installazioni. È questa la terza ... civonline.it
Viterbo sboccia nelle "Visioni effimere" di San Pellegrino in Fiore Viterbo si trasforma in un grande giardino fiorito per l'edizione 2026 di San Pellegrino in Fiore. #sanpellegrinoinfiore2026 #viterbo #centrostorico #lafune #ilgiornaledeiviterbesi Leggi l'articolo in - facebook.com facebook