San Pellegrino in Fiore all' alba | le FOTO di Paolo Piccolino

Sabato 2 maggio, all’alba, un fotografo ha scattato diverse immagini a San Pellegrino in Fiore. Le fotografie mostrano i primi raggi di sole che illuminano i fiori e le strade del paese. L’autore, proveniente da Gallese, ha documentato il paesaggio in questa fase mattutina, catturando dettagli della manifestazione in corso. Le immagini sono state condivise sui social network, accompagnate da un commento sulla giornata.