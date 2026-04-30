Addio a Franco Botto | scompare l’icona del tonno e l’uomo di Moneglia

È deceduto a Moneglia Franco Botto, noto ex assessore e figura conosciuta nel mondo della pubblicità degli anni Ottanta. Botto, originario della zona, è stato ricordato come un punto di riferimento locale. La sua scomparsa è stata annunciata nelle ultime ore, suscitando cordoglio tra amici e conoscenti. La notizia è stata diffusa attraverso canali ufficiali e media locali.

? Cosa sapere Scompare a Moneglia Franco Botto, ex assessore e volto noto della pubblicità anni Ottanta.. Il decesso dell'ex dipendente Fincantieri colpisce la comunità ligure e il settore sportivo locale.. Moneglia piange Franco Botto, l’uomo diventato un simbolo televisivo degli anni Ottanta con il celebre slogan sul tonno, scomparso all’età di 88 anni. Il lutto colpisce la comunità ligure di Moneglia, dove alle ore 10 di giovedì 30 aprile si terranno le esequie per l’ex assessore. Nato nel 1949, Botto ha lasciato una traccia indelebile sia nella memoria collettiva nazionale, legata a un iconico spot pubblicitario, sia nel tessuto sociale locale, dove era rispettato per l’impegno istituzionale e la dedizione al servizio pubblico.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Addio a Franco Botto: scompare l’icona del tonno e l’uomo di Moneglia Notizie correlate Addio a Franco Botto, testimonial del “Tonno insuperabile”La città di Moneglia piange la scomparsa di Franco Botto, già assessore comunale negli anni Duemila e figura molto conosciuta in città. Addio a Franco Botto, celebre volto dello spot anni Ottanta del tonno insuperabileÈ uno spot cult che ricordiamo ancora oggi: “Tonno Insuperabile, 170 grammi di bontà in olio d’oliva”. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Addio a Franco Botto, celebre volto dello spot anni Ottanta del tonno insuperabile; Addio a Franco Botto: fu lo storico testimonial, con pipa e berretto, di una nota marca di tonno; Tonno insuperabile, addio a Franco Botto, storico volto nello spot Anni Ottanta; Addio a Franco Botto, il pescatore dell'iconico spot sul tonno insuperabile - Il video. Addio a Franco Botto, testimonial del Tonno insuperabileAddio a Franco Botto, testimonial del Tonno insuperabile La città di Moneglia piange la scomparsa di Franco Botto, già assessore comunale negli anni ... ilsipontino.net Addio a Franco Botto: fu lo storico testimonial, con pipa e berretto, di una nota marca di tonnoOriginario di Moneglia, dov'era stato anche assessore comunale, è morto all'età di ottantotto anni. Il funerale sarà celebrato giovedì 30 aprile ... genova.repubblica.it Franco Botto, noto a tutti come il volto storico del “Tonno Insuperabile” e del celebre slogan “170 grammi di bontà in olio d’oliva”, è scomparso all’età di 88 anni. Pur non essendo né un attore professionista né un pescatore, nella vita lavorava come responsa - facebook.com facebook Addio a Franco Botto: fu lo storico testimonial, con pipa e berretto, di una nota marca di tonno - la Repubblica x.com