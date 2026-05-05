Un’artista famosa per il suo spirito generoso è deceduta in modo silenzioso in un giorno di festa, circondata dai colori e dalla luce che avevano caratterizzato la sua vita e il suo lavoro. La notizia della sua scomparsa si è diffusa rapidamente, lasciando un vuoto tra chi l’ha conosciuta e apprezzata. La sua morte ha suscitato molte reazioni di cordoglio tra amici, colleghi e appassionati.

Se n’è andata in silenzio, in un giorno di festa, tra luce e colori che avevano sempre accompagnato la sua vita e la sua arte. Fiorella Manoni è morta a 61 anni, probabilmente il Primo maggio, anche se il suo corpo è stato trovato solo domenica nella sua abitazione. Il dramma si è consumato a Chiaravalle, in piazza Garibaldi, di fronte all’abbazia di Santa Maria in Castagnola. Secondo quanto accertato dai medici, si è trattato di una morte naturale: un malore improvviso seguito da un arresto cardiaco. La donna, priva di forze, sarebbe caduta nel bagno di casa, battendo la testa. Artista apprezzata, amante della pittura e della ceramica, Manoni faceva parte dell’associazione Arte X Arte ed era molto conosciuta in città.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Addio a Fiorella Manoni, artista dal cuore generoso: trovata così

La reazione di Fiorella Mannoia mentre Arisa canta il suo brano nella serata cover a Sanremo 27-2-26

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