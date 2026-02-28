Durante la serata delle Cover di Sanremo 2026, l’artista è salita sul palco accompagnata dal Coro del Teatro Regio di Parma. Ha interpretato una versione ampia e solenne della canzone di Fiorella Mannoia, “Quello che le donne non dicono”. La performance ha coinvolto il pubblico e ha evidenziato il tema della forza femminile.

Un arrangiamento solenne e la presenza del Coro del Teatro Regio di Parma trasformano Quello che le donne non dicono in un piccolo capolavoro che emoziona l'Ariston Durante la serata delle Cover di Sanremo 2026, Arisa ha scelto di omaggiare la forza femminile con una versione monumentale di Quello che le donne non dicono. Accompagnata dal prestigioso Coro del Teatro Regio di Parma, l'artista ha trasformato il classico di Fiorella Mannoia in un evento corale dal forte impatto emotivo. L'arrangiamento, curato dal maestro Roberto Molinelli, ha dato nuova linfa a un brano che è un manifesto generazionale.

Accompagnata dal prestigioso Coro del Teatro Regio di Parma, l'artista ha portato in scena una versione monumentale della canzone di Fiorella Mannoia

Chi è Il Coro del Teatro Regio di Parma, che duetta con Arisa nella serata delle Cover di Sanremo 2026Chi è Il Coro del Teatro Regio di Parma, che duetta con Arisa nella serata delle Cover di Sanremo 2026.

Michele Bravi a Sanremo 2026: «Quando ha mandato la canzone a Carlo Conti, ho scritto a Fiorella Mannoia e le ha detto: “Se succede, devi venire per il duetto”»Prima o poi è una ballad intima e introspettiva che esplora il tema dell’inadeguatezza e la fine di un amore.

Il Coro del Teatro Regio di Parma sul palco con Arisa a Sanremo: chi sono, quando è nato, le opere e la partecipazone al Festival VerdiIl Coro del Teatro Regio di Parma, guidato dal maestro Martino Faggiani, salirà sul palco di Sanremo 2026 per accompagnare Arisa nella serata delle cover. Scopriamo qualche informazioni ... ilmessaggero.it

