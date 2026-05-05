Addio a Fabio Amenta bandiera degli Sharks

Giovedì scorso è morto Fabio Amenta, 47 anni, noto come uno dei giocatori più rappresentativi degli Sharks Monza, squadra impegnata nel Powerchair Hockey italiano. La sua scomparsa ha suscitato grande tristezza tra fan e colleghi, lasciando un vuoto nella comunità sportiva. Amenta aveva trascorso gran parte della carriera nel club, contribuendo a numerosi successi della società.

Se n’è andato lasciando dietro di sé un grande vuoto e una forte commozione. Giovedì scorso è scomparso Fabio Amenta, 47 anni, storico giocatore degli Sharks Monza, una delle società più vincenti del Powerchair Hockey italiano. Una realtà nata nel 1992, capace di trasformare lo sport in un luogo di integrazione e dignità per chi convive con disabilità motorie anche gravi. "La famiglia Sharks Monza si stringe con profondo dolore per la scomparsa del nostro Fabio Amenta – si legge sui profili social della squadra –. Fabio non è stato solo il capitano degli Squali (secondo club legato agli Sharks, in cui militava da qualche anno) ma un vero pilastro della squadra e della nostra famiglia Sharks.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Addio a Fabio Amenta, bandiera degli Sharks Notizie correlate Leggi anche: Addio a Fabio Amenta, uno dei pilastri degli "squali" Leggi anche: Generali non cambia bandiera, addio a Natixis Contenuti utili per approfondire Si parla di: Addio a Fabio Amenta, uno dei pilastri degli squali; Addio a Fabio Amenta, bandiera degli Sharks. Addio a Fabio Amenta, bandiera degli SharksSe n’è andato lasciando dietro di sé un grande vuoto e una forte commozione. Giovedì scorso è scomparso Fabio Amenta, 47 anni, storico giocatore degli Sharks Monza, una delle società più vincenti del ... ilgiorno.it