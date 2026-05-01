Durante un’audizione davanti alla Commissione banche del Senato, il CEO e il presidente di Generali hanno confermato che la compagnia non cambierà bandiera, annunciando anche la cessazione della collaborazione con Natixis. Hanno ribadito che l’azienda si definisce “italiana, internazionale e indipendente”, anche in relazione alle decisioni prese. Nessun altro dettaglio sui motivi di questa scelta o sui piani futuri è stato fornito durante l’incontro.

"Italiana, internazionale e indipendente". Sono i tre aggettivi ribaditi dal ceo e dal presidente di Generali, rispettivamente Philippe Donnet e Andrea Sironi, in audizione davanti alla Commissione banche del Senato. Parole che servono ad allontanare dall’orizzonte l’ipotesi di un cambio di "bandiera" della più importante compagnia assicurativa del Paese e ad archiviare, definitivamente, il capitolo "Natixis" e l’intesa per creare un polo europeo del risparmio gestito. E, per far capire il radicamento tricolore di Generali, Donnet spiega che più la compagnia cresce e diventa "forte e stabile", più contribuisce in modo significativo alla crescita del nostro Paese.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Generali non cambia bandiera, addio a Natixis

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