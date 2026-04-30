Addio a Fabio Amenta uno dei pilastri degli squali

Nella giornata di oggi si è registrato il decesso di Fabio Amenta, figura fondamentale nella storia della squadra di hockey su carrozzina elettrica con sede nel capoluogo. La società, fondata nel 1992, ha visto perdere uno dei suoi membri più importanti. La notizia ha suscitato dolore tra i compagni e gli appassionati che seguivano con affetto le attività della squadra.

Lutto nella grande famiglia degli Sharks Monza. Gli atleti della squadra di hockey su carrozzina elettrica, fondata nel capoluogo nel 1992, perde uno dei suoi pilastri. Addio a Fabio Amenta. L’annuncio è apparso nella giornata di giovedì 30 aprile sulla pagina Facebook degli “squali".Chi era.🔗 Leggi su Monzatoday.it Notizie correlate Gino Paoli, addio a uno dei pilastri della canzone d’autore italianaGino Paoli, la scomparsa di una voce centrale della canzone d’autore italiana e di un repertorio che ha segnato più generazioni. Leggi anche: Calciomercato Inter, la nuova difesa? Yann Bisseck sarà uno dei pilastri