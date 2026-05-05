Adam Back ha annunciato un investimento di 1,1 milioni di euro in Capital B, attraverso l'emissione di nuovi warrant. Questa operazione comporta una riduzione significativa del prezzo di conversione dei titoli, dimezzato rispetto alle precedenti condizioni. La decisione potrebbe avere ripercussioni sulla gestione e sulla struttura di governance della società, considerando il ruolo di Back nel processo decisionale. L'intervento si inserisce in un quadro di modifiche strategiche e finanziarie.

? Cosa scoprirai Come influenzerà il nuovo controllo di Back la governance di Capital B?. Perché il prezzo di conversione dei titoli è stato dimezzato drasticamente?. Quale impatto avrà la metrica mNAV sul valore delle azioni?. Come cambierà la gestione delle 2.943 BTC dopo questo investimento?.? In Breve Prezzo conversione titoli OCA B-04 dimezzato da 5,174 a 2,59 euro per azione.. Reserve totali di Capital B raggiungono attualmente 2.943 BTC dopo acquisto di 0,4 milioni.. In caso di diluizione totale Blockstream Capital Partners deterrà il 38,11% del capitale.. Titolo registra incremento del 6,5% nonostante calo del 16% rispetto a gennaio..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025).🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Adam Back punta su Capital B: 1,1 milioni di euro per i nuovi warrant

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