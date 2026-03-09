Nuovi stadi per Euro 2032 | Simonelli punta su tutta Italia

Il presidente della Lega Serie A ha annunciato che l’Italia ospiterà i nuovi stadi necessari per Euro 2032, sottolineando l’intenzione di coinvolgere tutto il paese nella realizzazione delle strutture. La proposta riguarda la costruzione di impianti sportivi moderni, con l’obiettivo di preparare il territorio per la competizione europea. La notizia è stata comunicata attraverso una dichiarazione pubblica.

Il presidente della Lega Serie A, Ezio Maria Simonelli, ha espresso pubblicamente il suo auspicio per la realizzazione di nuove strutture sportive in vista degli Europei del 2032. Durante un’intervento mediatico, il numero uno del calcio italiano ha sottolineato l’importanza di investire in infrastrutture moderne non solo nelle cinque città ospitanti, ma su tutto il territorio nazionale. La dichiarazione arriva in un momento di forte interesse del pubblico, come dimostrato dal recente derby di Milano che ha registrato oltre 75mila spettatori e un record assoluto d’incasso. Simonelli ha inoltre confermato l’appuntamento previsto per il 23 marzo con il designatore arbitrale Gianluca Rocchi per discutere delle esigenze degli arbitri e delle linee guida da trasmettere alle squadre. 🔗 Leggi su Ameve.eu

