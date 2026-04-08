Al centro di un dibattito acceso sulla vera identità di Satoshi Nakamoto, il creatore di Bitcoin, ci sono spesso riferimenti a Adam Back, esperto di crittografia britannico. Alcuni sostengono che Back possa essere l’autore del celebre pseudonimo, mentre altri ritengono che la questione rimanga irrisolta. La discussione si intreccia con i 73 miliardi di dollari in valore di mercato associati alla criptovaluta, creando un’aura di mistero attorno a questa figura.

Adam Back, esperto di crittografia originario del Regno Unito, viene indicato come l’autore del Bitcoin e l’identità reale dietro il nome Satoshi Nakamoto. L’ipotesi nasce da un’analisi tecnica di vecchi messaggi elettronici e post pubblici. L’indagine si è concentrata su dettagli linguistici specifici, come la tendenza di Back a utilizzare il trattino in modo particolare e l’impiego della variante britannica nella scrittura delle parole. Questi elementi formali avrebbero permesso di collegare il crittografo all’inventore della moneta digitale. La difesa di Adam Back e il peso del patrimonio. Il protagonista della vicenda ha smentito l’accusa tramite il social network X. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Satoshi è Adam Back? Il mistero del Bitcoin e i 73 miliardi in gioco

“Scoperta l’identità dell’inventore dei Bitcoin, Satoshi Nakamoto è Adam Back”: lui smentisceSecondo un'inchiesta del New York Times, dietro il leggendario pseudonimo di Satoshi Nakamoto, l'inventore dei Bitcoin, ci sarebbe il 55enne Adam...

Il futuro di Adam Cole in AEW resta avvolto nel misteroIl quadro attuale su Adam Cole in AEW resta segnato dall’incertezza, con la salute posta al centro delle attenzioni e una ripresa gestita con massima...

Temi più discussi: Adam Back nega di essere Satoshi Nakamoto dopo che un rapporto del NYT afferma che è il creatore di Bitcoin; Adam Back risponde: Non sono Satoshi Nakamoto; New York Times, l'inventore del Bitcoin è il britannico Adam Back; Analisi del prezzo di Bitcoin: BTC è in rialzo, ma è necessario cautela.

Satoshi Nakamoto è il vero papà dei Bitcoin e della Blockchain? Il New York Times riapre il casoCi sono storie che si leggono come un romanzo. Questa è una di quelle. I Bitcoin sono la prima e più potente fra le criptovalute. E il loro inventore è una persona completamente sconosciuta: la tecnol ... macitynet.it

Bitcoin, il mistero di Satoshi Nakamoto si riapre: per il NYT è il crittografo Adam BackUn’indagine del New York Times lancia l’ipotesi che dietro Satoshi Nakamoto ci sia Adam Back, pioniere della crittografia. Analisi linguistiche e ... huffingtonpost.it

Bitcoin, il mistero di Satoshi Nakamoto si riapre: per il NYT è il crittografo Adam Back x.com

Un’indagine del New York Times lancia l’ipotesi che dietro Satoshi Nakamoto ci sia Adam Back, pioniere della crittografia. Analisi linguistiche e indizi tecnici alimentano il sospetto, ma lui nega su X: "Non sono Satoshi" - facebook.com facebook