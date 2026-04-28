Frigoriferi rimossi dalle celle il garante dei detenuti campano | Decisione incomprensibile e pericolosa
Il garante dei detenuti della Campania ha espresso forti critiche riguardo alla recente decisione del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria di rimuovere i frigoriferi dalle celle. La disposizione, secondo l’ente, sarebbe incomprensibile e potrebbe rappresentare un rischio per la sicurezza e il benessere dei detenuti. La comunicazione è arrivata attraverso un comunicato ufficiale, in cui si evidenziano le preoccupazioni legate alle conseguenze di questa scelta.
Critica netta alla nuova disposizione del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (Dap) da parte del garante dei detenuti della Campania, Samuele Ciambriello. Nel mirino la nota firmata dal capo del Dap, Stefano Carmine De Michele, che dispone la rimozione dei frigoriferi dalle celle per.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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