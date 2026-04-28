Frigoriferi rimossi dalle celle il garante dei detenuti campano | Decisione incomprensibile e pericolosa

Il garante dei detenuti della Campania ha espresso forti critiche riguardo alla recente decisione del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria di rimuovere i frigoriferi dalle celle. La disposizione, secondo l’ente, sarebbe incomprensibile e potrebbe rappresentare un rischio per la sicurezza e il benessere dei detenuti. La comunicazione è arrivata attraverso un comunicato ufficiale, in cui si evidenziano le preoccupazioni legate alle conseguenze di questa scelta.