Giornata dell’Unità Nazionale della Costituzione dell’Inno e della Bandiera | l' evento celebrativo presso la Caserma D’Avossa di Salerno

Il 17 marzo a Salerno si svolgerà una cerimonia presso la Caserma “D’Avossa”, sede del Reggimento Cavalleggeri Guide, per la Giornata dell’Unità Nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera. L’evento è organizzato per ricordare questa ricorrenza e si terrà in una cornice militare, coinvolgendo le forze armate e le autorità locali. La cerimonia prevede l’esibizione delle bandiere e momenti celebrativi.

Anche Salerno celebra la Giornata dell’Unità Nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera: il prossimo 17 marzo si terrà un evento celebrativo presso la Caserma “D’Avossa” di Salerno, sede del Reggimento Cavalleggeri Guide (19°). L’iniziativa, riservata su invito, vedrà la partecipazione degli alunni degli istituti delle scuole secondarie di primo e secondo grado della città di Salerno, coinvolti in un momento di riflessione e condivisione sui valori fondanti della Repubblica Italiana, con particolare attenzione al significato dell’unità nazionale, dei simboli della patria e dei principi costituzionali. L’evento è promosso... 🔗 Leggi su Salernotoday.it Articoli correlati "Tricolore simbolo di unità nazionale". La circolare del ministro Valditara per l'esposizione della bandiera nelle scuoleAll'indomani della ricorrenza del 7 gennaio, Giornata nazionale della Bandiera istituita con la legge 31 dicembre 1996, n. Giornata dell’Unità nazionale, Montecitorio si illumina con il tricoloreROMA – La Camera dei Deputati aderisce alla ricorrenza, prevista per il 17 marzo, della Giornata dell’Unità nazionale, della Costituzione, dell’Inno... Contenuti e approfondimenti su Unità Nazionale Temi più discussi: Crescere cittadini, le iniziative per la Giornata dell’Unità Nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera.; Giornata dell'Unità nazionale, della Costituzione, dell'Inno e della Bandiera- Martedì Montecitorio si illumina con il tricolore; 17 MARZO 2026: GIORNATA DELL’UNITÀ NAZIONALE; All’Archivio di Stato la cerimonia per la Giornata dell’Unità nazionale. Giornata dell’Unità nazionale: la commemorazione a BresciaMartedì 17 marzo la commemorazione che prevede la deposizione di una corona d’alloro presso il monumento marmoreo alla Bella Italia. quibrescia.it Isernia celebra il 165° anniversario dell’Unità d’Italia: la Prefettura consegnerà la Costituzione ai neo?diciottenni della provinciaISERNIA - La Prefettura di Isernia si prepara a celebrare la Giornata dell’Unità Nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera ... molisenetwork.net Mojtaba #Khamenei fa appello all'unità nazionale, annuncia che lo Stretto di #Hormuz resterà chiuso e che tutte le basi statunitensi nella regione dovranno chiudere o prepararsi a essere attaccate. #ISPIDailyFocus: ispionline.it/it/pubblicazio… x.com Mojtaba #Khamenei fa appello all'unità nazionale, annuncia che lo Stretto di #Hormuz resterà chiuso e che tutte le basi statunitensi nella regione dovranno chiudere o prepararsi a essere attaccate. #ISPIDailyFocus: https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/latt - facebook.com facebook