Giornata internazionale della danza a Napoli il programma dell'evento del 29 aprile in Piazza del Plebiscito
Il 29 aprile si svolge la seconda edizione di Napoli Città Danzante in Piazza del Plebiscito, con inizio alle 15. L’evento si inserisce nella giornata internazionale della danza e prevede spettacoli aperti al pubblico. La manifestazione coinvolge diversi gruppi di ballerini che si esibiscono in diverse discipline di danza, attirando cittadini e visitatori nella piazza principale della città.
Seconda edizione di Napoli Città Danzante: appuntamento in piazza del Plebiscito dalle 15 di mercoledì 29 aprile. Accesso gratuito scaricando un ticket.🔗 Leggi su Fanpage.it
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