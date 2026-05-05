La Commissione europea ha avviato una nuova procedura di infrazione contro l’Italia, contestando il mancato recepimento corretto della direttiva Ue sull’acqua potabile. Questa è la seconda volta in cui Bruxelles interviene sul tema, evidenziando problemi nell’attuazione delle norme europee nel paese. La procedura segue una comunicazione formale inviata alle autorità italiane, che ora hanno un termine per rispondere. La disputa riguarda specifici aspetti della normativa sulla qualità dell’acqua distribuita ai cittadini.

. La nuova contestazione di Bruxelles. La Commissione europea ha avviato una nuova procedura di infrazione contro l’Italia per il mancato recepimento corretto della direttiva Ue sull’acqua potabile. Secondo Bruxelles, la normativa è stata trasposta in modo incompleto e presenta ancora diverse lacune, nonostante il termine fissato per l’adeguamento fosse scaduto il 12 gennaio 2023. La contestazione arriva in un momento in cui il tema della qualità dell’acqua torna al centro del dibattito pubblico. Non si tratta solo di un passaggio tecnico: per la Commissione, le mancanze italiane toccano direttamente salute, controlli e tutela delle persone più vulnerabili.🔗 Leggi su Urbanpost.it

© Urbanpost.it - Acqua potabile, l’Ue avvia una nuova infrazione contro l’Italia: ecco cosa contesta Bruxelles

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