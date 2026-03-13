Ue avvia infrazione | Italia e 19 Stati in mora per il piano

La Commissione europea ha iniziato una procedura di infrazione contro l’Italia e altri diciannove Stati membri a causa del mancato rispetto delle scadenze stabilite per la direttiva sugli edifici a basse emissioni. La decisione riguarda il rapporto tra i Paesi e le norme europee sul settore edilizio e si basa sul rispetto delle tempistiche previste. La procedura è ora in corso e coinvolge ufficialmente i Paesi interessati.

La Commissione europea ha avviato una procedura formale di infrazione contro l’Italia e diciannove altri Stati membri per il mancato rispetto delle scadenze relative alla direttiva sugli edifici a basse emissioni. La scadenza per la presentazione del piano nazionale di ristrutturazione era fissata al 31 dicembre 2025, termine che non è stato rispettato da Roma né da partner chiave come Francia e Germania. Bruxelles ha inviato una lettera di costituzione in mora, atto iniziale che dà ai governi interessati due mesi per fornire una risposta soddisfacente. Se questa fase non verrà superata con successo, seguirà un parere motivato che sposterà il contenzioso verso livelli più gravi. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ue avvia infrazione: Italia e 19 Stati in mora per il piano Articoli correlati Case Green, l’Ue apre una procedura d’infrazione contro l’Italia: cosa rischia davvero il governo per il mancato piano sugli edificiLa Commissione europea ha aperto una procedura d’infrazione contro l’Italia e altri 18 altri paesi in relazione alla cosiddetta direttiva sulle Case... Biodiversità, l’Italia avvia il piano per la legge UE sul ripristino degli ecosistemi entro il 2050.Il Parlamento italiano ha ufficialmente avviato il processo di recepimento della Nature Restoration Law, il regolamento europeo che mira a... Aggiornamenti e notizie su Ue avvia infrazione Italia e 19 Stati... Temi più discussi: Direttiva Case Green, la UE avvia una procedura di infrazione contro l’Italia; UE, Italia sotto procedure d’infrazione su plastica monouso e direttiva ‘Case Green’; Direttiva Case Green: l’UE avvia infrazione contro l'Italia per mancato piano di ristrutturazione; Direttiva Case Green, l’UE avvia una procedura di infrazione contro l’Italia. Case green, Ue apre procedura d’infrazione contro l’Italia e altri 18 Paesi | Tempistiche non rispettateCase green, l'Ue ha aperto una procedura d'infrazione contro l'Italia e altri 18 Paesi per non aver rispettato le tempistiche richieste ... ilsussidiario.net Case green: infrazione UE contro l’Italia per i mancanti piani di ristrutturazioneDirettiva Case green: infrazione UE contro l’Italia per il ritardo nei piani di ristrutturazione edilizia. Gli Stati hanno due mesi per rispondere alla Commissione. edotto.com Matteo Berrettini Italia - facebook.com facebook Ets, otto Paesi contro l'Italia. Il governo studia un bonus benzina per i redditi bassi x.com