Acqua pagata a peso d' oro scoppia il caso in Campania

In Campania, gli utenti si trovano ad affrontare un aumento del 40% sulla bolletta dell'acqua, che si traduce in un incremento improvviso e significativo. La notizia ha suscitato preoccupazione tra i cittadini, che dovranno sostenere costi più elevati senza preavviso. La questione riguarda un aumento deciso da un giorno all’altro, rendendo la situazione particolarmente difficile per le famiglie e le aziende della regione.

AGI - La bolletta dell'acqua crescerà del 40%. Da un giorno all'altro un aumento che pesa sugli utenti come un macigno. Accade in 34 comuni della provincia di Caserta. Ma gli utenti non ci stanno e decidono di mobilitarsi attraverso Federconsumatori Campania APS insieme ai comitati a difesa dell'acqua pubblica. Parte così una formale diffida ad Arera (l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente) per verificare la legittimità delle tariffe idriche deliberate dall' Ente Idrico Campano nell'agosto 2025. È questa l'iniziativa intrapresa nei confronti di I.T.L. S.p.A., il gestore del servizio idrico integrato in 34 Comuni della provincia di Caserta.🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Acqua pagata a peso d'oro, scoppia il caso in Campania Notizie correlate Formaggio dall’Olanda in Campania, Coldiretti blocca il TIR al Brennero: scoppia il caso falso ‘Made in Italy’Tempo di lettura: < 1 minutoVentimila chili di formaggio a pasta filata provenienti dall’Olanda e diretti a Gricignano di Aversa finiscono al centro... Acqua, CIA Campania: “Bene il ritiro del bando per il socio privato. L’acqua resti pubblica e gestita nell’interesse dei territori”Tempo di lettura: 2 minutiCIA Campania accoglie con favore la decisione della Giunta regionale di ritirare il bando per l’ingresso di un socio...