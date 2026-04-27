Un tir con 20.000 chili di formaggio a pasta filata proveniente dall’Olanda è stato fermato al Brennero durante un presidio di Coldiretti. Il blocco è avvenuto nel quadro di proteste contro presunte frodi sul “Made in Italy” alimentare, con l’obiettivo di contestare la provenienza del prodotto e difendere i marchi italiani. La merce era diretta a una località della Campania.

Tempo di lettura: < 1 minuto Ventimila chili di formaggio a pasta filata provenienti dall’Olanda e diretti a Gricignano di Aversa finiscono al centro della protesta Coldiretti al Brennero, dove un tir è stato fermato durante il presidio a difesa del Made in Italy. Secondo quanto denunciato dagli agricoltori, il prodotto sarebbe stato destinato a un’ultima lavorazione in Italia per poi essere commercializzato come italiano. Un caso che riaccende i riflettori sulle importazioni agroalimentari e sulle regole europee che consentono a un prodotto di acquisire l’origine del Paese in cui subisce l’ultima trasformazione. Una norma contestata da Coldiretti, che parla di rischio per consumatori e produttori italiani.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Formaggio dall’Olanda in Campania, Coldiretti blocca il TIR al Brennero: scoppia il caso falso ‘Made in Italy’

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