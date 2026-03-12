Acqua CIA Campania | Bene il ritiro del bando per il socio privato L’acqua resti pubblica e gestita nell’interesse dei territori

La CIA Campania ha espresso soddisfazione per il ritiro del bando che prevedeva l’ingresso di un socio privato nella gestione dell’acqua in regione. L’associazione ribadisce che l’acqua deve rimanere pubblica e sotto controllo pubblico, affinché venga gestita nell’interesse dei territori. La decisione della Giunta regionale riguarda la sospensione del procedimento di gara e il mantenimento della gestione pubblica del servizio idrico.

CIA Campania accoglie con favore la decisione della Giunta regionale di ritirare il bando per l'ingresso di un socio privato nella gestione della grande rete acquedottistica della Campania e di avviare il percorso per la costituzione di una società totalmente a capitale pubblico. "Ringraziamo la Giunta regionale per la scelta compiuta",dichiara il commissario regionale di CIA Campania, Stefano Di Marzo, "perché rappresenta un segnale importante nel riconoscere il valore strategico dell'acqua come bene comune e risorsa essenziale non solo per i cittadini ma anche per il mondo agricolo". "Per l'agricoltura campana ", prosegue Di Marzo, "la gestione dell'acqua è un tema cruciale.