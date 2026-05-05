Acqua | invasi di Capitanata all’89 per cento per piogge concentrate ma non basta Coldiretti Puglia | restano aree non servite e falde a rischio di intrusione salina

In Capitanata, gli invasi di acqua si trovano all'89% della loro capacità, grazie alle piogge concentrate, ma questa quantità non è considerata sufficiente. Coldiretti Puglia segnala che molte aree restano ancora prive di copertura e che le falde acquifere sono a rischio di intrusione salina. In Europa, le temperature medie sono aumentate di circa 1,3°C, mentre nel Mediterraneo si registra un diffuso deficit idrico.

Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti Puglia: In un contesto europeo con temperature medie aumentate di circa +1,3°C e deficit idrico diffuso nel Mediterraneo, in Puglia nei bacini della Capitanata sono immagazzinati 294,36 milioni di metri cubi d’acqua, pari all’89% della capacità. È quanto emerge dall’analisi di Coldiretti Puglia su dati ANBI e ISPRA, che evidenzia un quadro legato a piogge concentrate e non a una stabilità strutturale del sistema idrico, con criticità che restano anche su qualità delle acque e falde, sotto pressione per effetti antropici e fenomeni di intrusione salina. Secondo l’Osservatorio sulle Risorse Idriche dell’ANBI, nei bacini della Capitanata sono attualmente immagazzinati 294,36 milioni di metri cubi d’acqua, pari a circa l’89% della capacità autorizzata.🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Acqua: “invasi di Capitanata all’89 per cento per piogge concentrate ma non basta” Coldiretti Puglia: restano aree non servite e falde a rischio di intrusione salina Notizie correlate Pomodoro da industria: “annata a rischio fra costi alle stelle e incremento del 20 per cento di superfici coltivate” Coldiretti PugliaDi seguito un comunicato diffuso da Coldiretti Puglia: Annata ad alto rischio per il pomodoro da industria, stretta tra l’aumento vertiginoso dei... Acqua a rischio: impianto Silva minaccia le faldeLa tensione è alta a Montecchio Precalcino, dove un progetto industriale si scontra con la necessità di proteggere le risorse idriche. Tutti gli aggiornamenti Si parla di: In Puglia annata pomodoro a rischio per aumento costi del 50%. Invasi della Capitanata all’89%, Coldiretti: Acqua disponibile ma sistema fragileLa risorsa idrica in Puglia resta un tema aperto, anche con gli invasi della Capitanata quasi pieni. Nei bacini foggiani sono immagazzinati 294,36 milioni di metri cubi d’acqua, pari all’89% della cap ... pugliapress.org Puglia, Coldiretti: invasi della Capitanata all’89% ma il sistema idrico resta fragileIn Puglia gli invasi sono quasi pieni, ma Coldiretti segnala criticità strutturali e chiede interventi urgenti sul sistema idrico ... trmtv.it