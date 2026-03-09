A Montecchio Precalcino si svolgono i lavori per un nuovo impianto industriale che ha suscitato preoccupazioni tra i residenti e le autorità locali. L’intervento riguarda la realizzazione di un nuovo stabilimento che, secondo le opposizioni, potrebbe mettere a rischio le falde acquifere. La questione ha portato a confronti tra chi sostiene il progetto e chi difende la tutela delle risorse idriche della zona.

La tensione è alta a Montecchio Precalcino, dove un progetto industriale si scontra con la necessità di proteggere le risorse idriche. I consiglieri regionali del PD hanno lanciato un allarme preciso: l’interesse privato non può mai sovrastare il diritto dei cittadini all’acqua pulita. Il dibattito ruota attorno alla società Silva S.r.l., facente parte del Gruppo Ecoeridania, che intende realizzare un maxi impianto per lo smaltimento di rifiuti sanitari infettivi e speciali. La questione assume una dimensione critica perché il sito insiste su un bacino acquifero fondamentale, vitale non solo per il Vicentino ma anche per gran parte della provincia di Padova. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Acqua a rischio: impianto Silva minaccia le falde

