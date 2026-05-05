A Acireale, un intervento urgente sulla Timpa riguarda il consolidamento di alcuni massi instabili. I lavori prevedono l’occupazione temporanea di alcune aree private per consentire il passaggio dei mezzi necessari alle operazioni di messa in sicurezza. Le attività si concentrano sulla rimozione di blocchi rocciosi e sul rafforzamento delle zone più a rischio, al fine di prevenire eventuali frane o cadute di massi in aree sottostanti.

? Cosa scoprirai Come influenzeranno i nuovi studi la sicurezza delle abitazioni sottostanti?. Quali aree private verranno occupate per permettere il passaggio dei mezzi?. Perché i tecnici temono nuovi crolli dopo l'evento di marzo?. Chi gestirà le indennità per i proprietari dei terreni coinvolti?.? In Breve Ordinanza del sindaco Barbagallo per l'occupazione temporanea di aree private a Santa Maria La Scala.. Intervento necessario dopo il distacco di un grosso masso avvenuto lo scorso marzo.. Tecnici della Protezione civile regionale e uffici comunali hanno confermato l'instabilità del versante.. Proprietari dei terreni coinvolti riceveranno indennità previste per l'uso temporaneo delle aree.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Acireale, cantiere urgente sulla Timpa: si interviene per i massi

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