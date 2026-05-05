In dieci comuni tra Brianza e Milano sono state rilevate tracce di acido nelle acque di falda. Le autorità hanno avviato indagini per individuare le fonti di contaminazione, con particolare attenzione alle attività industriali presenti nella zona. Le analisi si concentrano sui livelli di sostanze acide e sui possibili impatti sulla qualità dell’acqua potabile distribuita ai cittadini. La situazione ha portato a un monitoraggio più stretto delle riserve idriche locali.

? Cosa scoprirai Quali industrie potrebbero aver contaminato le falde tra Brianza e Milano?. Come influirà la scoperta di questo acido sulla sicurezza idrica locale?. Chi dovrà rispondere legalmente della presenza di questa sostanza chimica?. Quando entreranno in vigore i nuovi limiti di legge per il TFA?.? In Breve Nuovi limiti di legge per il Tfa entreranno in vigore a gennaio 2027.. Arpa Lombardia ipotizza origine industriale tra Bussero, Caponago, Gorgonzola e altri comuni.. Gestore idrico e comuni pianificano investimenti per adeguare pozzi e infrastrutture locali.. Tfa è sostanza persistente usata nel settore farmaceutico o nei pesticidi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Acido nelle acque di 10 comuni: indagini su possibili fonti industriali

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