Scarico illecito di acque reflue industriali | titolare di officina denunciato a Teora

Durante controlli mirati nel settore industriale, i Carabinieri del Nucleo Forestale di Lioni, insieme ai colleghi dell’Arma territoriale, hanno individuato un'attività che avrebbe effettuato uno scarico di acque reflue senza autorizzazioni. L’intervento ha portato alla denuncia del titolare dell’officina, nel rispetto delle procedure previste per le violazioni ambientali.

Nell’ambito di mirati controlli finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati ambientali nel settore delle aziende meccatroniche, i Carabinieri del Nucleo Forestale di Lioni, in sinergia con i colleghi dell’Arma territoriale, deferivano in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it Teverola, caseificio sequestrato dai Carabinieri Forestali: scarico illecito di acque reflue in fognaUn caseificio di Teverola, in provincia di Caserta, è stato sequestrato dai Carabinieri Forestali di Marcianise per scarico illecito di acque reflue... Castagneto Carducci, scarico illecito delle acque: multato il titolare di un frantoioI carabinieri forestali di Cecina hanno multato il titolare di un frantoio di Castagneto Carducci a causa del non corretto uso e scarico delle acque. Temi più discussi: Scarico illecito di acque reflue industriali: denuncia e sequestro in Irpinia; Scarico illecito di acque reflue industriali: denunciati dai carabinieri del Noe i titolari di una officina meccanica; Scarico illecito di acque reflue industriali: denuncia e sequestro in Irpinia; Morra De Sanctis, maxi controlli ambientali: sospesa attività e denuncia per un imprenditore. Dopo le indagini è stata disposta la parziale chiusura dell’attivitàArbus Scarichi illeciti dall’officina meccanica, nei controlli ambientali i carabinieri del Noe denunciano i titolari dell’attività, per la quale viene disposta una parziale chiusura. È un'officina di ... lanuovasardegna.it Scarico illeciti delle acque reflue nella fogna: sequestrato caseificioI militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Marcianise insieme agli genti della polizia locale di Teverola , nel corso di servizi mirati al contrasto dei reati in danno all’ambiente, hanno ... casertanews.it Scarico illecito di acque reflue industriali: denunciati i titolari di una officina meccanica Dopo le indagini è stata disposta la parziale chiusura dell’attività - facebook.com facebook