Achille Polonara si ritira dal basket L’annuncio | Mi mancherai palla a spicchi

Achille Polonara ha annunciato il suo ritiro dal basket professionistico tramite i social network. La decisione arriva dopo una carriera che lo ha visto giocare in diverse squadre e partecipare a competizioni nazionali e internazionali. Nei messaggi pubblicati, l’atleta ha espresso sentimenti di nostalgia per il tempo trascorso sul campo e il rapporto con la palla a spicchi. La notizia ha suscitato reazioni tra tifosi e addetti ai lavori.

Achille Polonara dice addio al basket professionale. Lo ha annunciato lui stesso sui social. «Grazie ai coaches, grazie ai compagni, allo staff medico di ogni squadra dove sono stato per avermi fatto sentire un bravo giocatore ma soprattutto un uomo. grazie a chi mi ha insultato nei social e nei palazzetti, siete stati la mia forza!!!! Vorrei che questo momento non arrivasse mai. Ci ho provato, riprendendo gli allenamenti individuali ma capisco che è ora di dire basta al basket giocato perché non sarò più il giocatore di prima e voglio che mi ricordiate per quel che ero!! Mi mancherai palla a spicchi ». Achille Polonara tornato a casa dopo il trapianto di midollo a cui si è sottoposto il 25 settembre 2025, all’ospedale Sant’Orsola di Bologna Le sfide di Polonara, vinte (specialmente nell’ultimo anno).🔗 Leggi su Open.online

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"Ci ho provato". Achille Polonara annuncia il ritiro dal basket giocato x.com